Klassische und moderne Lieder

Niederstetten/Weikersheim.Zwei Konzerte mit dem katholischen Kirchenchor Niederstetten und „Sing again“, dem Chor der evangelischen Kirchengemeinde Elpersheim, finden am Sonntag, 19. Mai, um 19 Uhr in der Evangelischen Stadtkirche Weikersheim und am Samstag, 25. Mai, um 20 Uhr in der Katholischen Kirche St. Johannes Evangelist Niederstetten, statt.

Der katholische Kirchenchor St. Johannes Evangelist unter der Leitung von Musikdirektor Hermann-Josef Beyer und „Sing again“, unter der Leitung von Karin Kraft, singen sowohl klassische Werke, als auch moderne Arrangements neuer geistlicher Lieder.

Dieses Jahr wirkt zusätzlich ein Streicherensemble mit Musikern aus der Region mit.

Eintritt ist frei; Spenden sind erwünscht.

