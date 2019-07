„Klassischer Friedhof soll zum Trauergarten werden“

Niederstetten.Überall auf den Friedhöfen – auch in Niederstetten – bietet sich in den letzten Jahren das gleiche Bild: Zwischen den Reihengräbern bilden sich immer mehr Lücken, die nicht wieder belegt werden. Benjamin Czernin, stellvertretender Hauptamtsleiter bei der Stadt Niederstetten, kennt den Grund, wie er bei der Bürgerversammlung der Stadt am Mittwoch in der Alten Turnhalle darlegte: „Viele Bürger möchten keine klassische Sarg- bzw. Feuer- und Urnenbestattung mehr und suchen nach Alternativen“.

Hintergrund sei einerseits der Wegfall traditioneller Wertestrukturen, aber oft auch der Wunsch nach der Befreiung von der Pflicht der Grabpflege.

Um den neuen Bedürfnissen der Bürger gerecht zu werden, aber auch, um der Abwanderung etwa in Ruheforste zu begegnen, habe sich die Stadt nach „alternativen Bestattungsformen“ umgesehen und sei in Weinheim fündig geworden. Diese präsentierte Czernin in einer Powerpoint-Präsentation.

Zuvor hatte Bürgermeisterin Heike Naber erläutert, dass auf dem Kernstadt-Friedhof das Wegenetz erneuert werden solle und die Arbeiten bis Allerheiligen bzw. bis zum Totensonntag abgeschlossen sein sollen. Schließlich informierte sie die Bürger noch, dass Benjamin Czernin die Stadt Niederstetten verlassen werde, weil er „den nächsten Karriereschritt“ vollzieht: er sei am letzten Mittwoch in Mulfingen zum Hauptamtsleiter gewählt worden. „Ich lasse ihn nicht gerne gehen“, sagte Naber, gratulierte ihm aber auch.

Die grundsätzliche Idee, die hinter den anschließenden Ausführungen Benjamin Czernins stand, war, dass aus dem klassischen Friedhof ein „Trauergarten“ werden soll. Dafür sei es notwendig, den Friedhof in seiner Grundstruktur neu zu beleben. Sieben Konzeptvorschläge stellte Czernin anhand von in Weinheim aufgenommen Fotos vor: die „pflegefreie Urneninsel“ mit Namensanbringung auf den Liegesteinen um die Insel; „Baumgräber“ mit natürlichem Unterwuchs, die in vorhandene Anlagen integriert werden können und bei denen etwa auf Baumstümpfen Namensschilder mit Geburts- und Sterbedatum angebracht werden können; das gartenähnliche „naturnahe Grab“, das etwa auch mit einem Insektenhotel ergänzt werden könnte; das „Grabfeld als Hochbeet“, dessen Steineinfassung die Namen der Verstorbenen trägt; eine „pflegefreie Kombination aus Urnen- und Sarggräbern“; die „Heckennische“, vor der ein Metallgestell steht, an dem die Namen der Verstorbenen zu finden sind sowie die „Nutzung von Ehrengräbern“ als Platz für mehrerer Urnengräber. Wie Czernin betonte, sei es der Stadt wichtig, bei allen Bestattungsformen ausdrücklich „Trauerrituale“ zuzulassen, also das Niederlegen von Blumen, Engeln oder das Entzünden von Grabkerzen.

Beschlossen hat die Stadt bereits, so genannte „Sternen- oder Schmetterlingsgräber“ anzulegen. Bei ersterem wird etwa mit Hilfe einer Buchsbaumanpflanzung ein großer Stern geformt, der Eltern und Angehörigen von Kindern, die durch eine Fehlgeburt ihr Leben verloren haben, die Möglichkeit geben, zu trauern.

„Ich möchte bei Ihnen dafür werben, mutig zu sein“, kommentierte Bürgermeisterin Heike Naber die Ausführungen Czernins. Sie bat die Bürger darum, „ihre Meinung kundzutun“ und „abzustimmen, was Ihnen gefällt“. Bei Rückfragen könnten sich die Bürger jederzeit an die Stadtverwaltung wenden. Auf Nachfrage von Ernst Wollinger betonte Naber, dass die vorgeschlagenen Konzepte nur zusätzliche Formen seien, alle alten blieben erhalten. Schließlich blickte Naber noch auf das kommende Jahr und gab bekannt, dass die Ausgleichsstock-Kommission zwei Anträge der Stadt Niederstetten bewilligt habe: Den ersten Bauabschnitt der Sanierung des Bildungszentrums sowie das Feuerwehrgerätehaus in Rinderfelde. Weiter fragten die Bürger unter anderem, wann die Homepage der Stadt überarbeitet wird (Naber: „Sobald die neue EDV-Anlage installiert ist“), wo man sein E-Bike aufladen kann (Naber: „An der Gaststätte ’Löwen’“). Gabriele Bachem-Böse wollte noch wissen, was mit den von der Stadt erworbenen Gebäuden, also der ehemaligen Gaststätte „Hirschen“, passieren solle. Hier sprach Naber von einem „ganzheitlichen Konzept, das uns in der zweiten Jahreshälfte beschäftigen wird“. Zurzeit arbeiteten die Stadtplaner ein Entwicklungskonzept aus. „Und auf das warten wir noch“. sem

