Klimaexperte beim Jahrestag

Criesbach.Der Umweltwissenschaftler und Klimaexperte, Prof. Dr. Ernst Ulrich von Weizsäcker, spricht zum 28. Jahrestag der Gründung des Unternehmensnetzwerks Modell Hohenlohe.

Ernst Ulrich von Weizsäcker zählt zu den Pionieren nachhaltigen Wirtschaftens. Seit Jahrzehnten leistet er auf diesem Gebiet hervorragende Überzeugungsarbeit in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Schon lange vor der aktuellen Diskussion um den Klimawandel hat er Ideen für eine zukunftsfähige und ressourcenschonende Wirtschaft entwickelt. Passend zum diesjährigen Thema findet die 28. Gründungstagsfeier am Mittwoch, 23. Januar, ab 17.30 Uhr beim Vereinsgründungs-Mitglied Bürkert Fluid Control Systems auf dem 2016 eröffneten Bürkert Campus in Ingelfingen-Criesbach, statt. Der vor zwei Jahren eingeweihte Bürkert Campus erhielt für die gelungene Umsetzung und diverse Umwelt- und Naturschutz-Maßnahmen sowie für die energetische Optimierung die Auszeichnung für „Beispielhaftes Bauen“ des Landkreises Hohenlohe. Alle Baumaterialien des Campus sind vollständig recycelbar und wurden mengenoptimiert eingesetzt

Die jährlichen Veranstaltungen des Modells Hohenlohe zum Gründungstag sollen zum Nachdenken, Analysieren, Reagieren und Realisieren anregen und den Teilnehmern die Gelegenheit zum Austausch geben.

Die Veranstaltung richtet sich an alle Interessierten (Anmeldungen von Mitgliedsbetrieben werden begünstigt) und ist kostenfrei (Restplätze verfügbar).

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 19.01.2019