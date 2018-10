Klimaschutzkonzept sorgt für Bedenken

Die Waldwirtschaft, das Gewerbegebiet „Hohe Buche IV“ und das integrierte Klimaschutzkonzept des Main-Tauber-Kreises waren Thema bei der jüngsten Sitzung des Niederstettener Gemeinderats.

Niederstetten. Zu Beginn der jüngsten Sitzung des Niederstettener Gemeinderates im Kult ging Bürgermeisterin Heike Naber auf eine schriftliche Anfrage des Bürgers Franz Scharly ein. Dieser wollte wissen, ob die BAGeno bei Windkraftanlagen in Rüsselhausen und Herrenzimmern mit „im Geschäft“ sei. Laut Naber ist dies jedoch nicht der Fall. Betreiber sei eine andere Firma.

Forstdirektor Karlheinz Mechler sowie Edeltraud Wirth und Tilman Preuss, die für die Forstreviere Vorbach und Landhege zuständig sind, berichteten vom Zustand des Waldes und Plänen für den Einschlag. Wie Mechler ausführte, machen dem Wald in der Region vor allem drei Umstände zu schaffen. Diese seien das Eschentriebsterben, die trockene Witterung im Sommer und der Fichtenborkenkäfer.

Besonders die Eschen seien wie schon in den Vorjahren schwer angegriffen. Die Schäden durch Borkenkäfer seien jedoch im Niederstettener Wald geringer als in anderen Gebieten. Genau abschätzen lasse sich die künftige Entwicklung aber nicht, weswegen es noch zu Abweichungen vom Forstwirtschaftsplan für 2019 kommen könne. Dieser sieht einen Einschlag von 1300 Festmetern vor. Angenommen werden Erträge von 105 200 Euro sowie Aufwendungen in Höhe von 99 400 Euro. Der Gemeinderat nahm den Vorschlag einstimmig an.

Anschließend präsentierte Stadtplanerin Galina Strumberger den aktuellen Stand des Bebauungsplanentwurfs für das „Gewerbe- und Industriegebiet Hohe Buche IV“. Gegenüber dem Regierungspräsidium müsse begründet werden, warum neue Flächen ausgewiesen werden sollen und nicht bereits bestehende genutzt werden. Die Stadt begründe die Pläne damit, dass die bestehenden Flächen entweder zu klein, bereits reserviert oder für eine gewerbliche Nutzung nur eingeschränkt nutzbar seien.

Zudem wurden, wie Strumberger berichtete, verschiedene Gutachten erstellt. Ein mögliches Wohngebiet in der Nähe des geplanten Gewerbegebiets werde aufgrund der Entfernung durch eventuellen Lärm nicht beeinträchtigt. Auch habe ein Geruchsgutachten gezeigt, dass drei Aussiedlerhöfe in der Nähe die Planungen für das Gewerbegebiet nicht einschränkten. Ein Gutachten zum Untergrund habe ebenfalls keine Probleme aufgezeigt.

Attraktiv für Vögel

Geograph Joachim Ettwein berichtete, dass das Gelände für Vögel und Insekten attraktiv sei. So gehe zum Beispiel Lebensraum der Feldlerche durch das Gewerbegebiet verloren. Dafür müsse in der Nähe eine Ausgleichsfläche geschaffen werden, die bereits bestimmt sei. Die Naturschutzbehörde fordere zudem , dass der Nutzen der Ausgleichsfläche über mehrere Jahre nachgewiesen wird. Der Gemeinderat billigte den Bebauungsplanentwurf mit den örtlichen Bauvorschriften. Außerdem beschloss er die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sowie die öffentliche Auslegung des Bebauungsplanentwurfs.

Mit zwei Gegenstimmen und drei Enthaltungen nahm der Gemeinderat außerdem das Integrierte Klimaschutzkonzept des Main-Tauber-Kreises an. Davor hatten verschiedene Stadträte die Befürchtung geäußert, die Stadt könne bei einer Zustimmung dazu verpflichtet werden, einen bestimmten Flächenanteil für Anlagen zu Gewinnung von Solar- oder Windenergie zur Verfügung zu stellen.

Naber verwies aber darauf, dass es sich nur um ein Konzept und nicht um ein Gesetz handele. Es gehe um ein generelles Bekenntnis zum Klimaschutz, die kommunale Selbstbestimmung werde davon aber nicht beeinträchtigt.

Im Anschluss gab Naber bekannt, dass sie in einer Eilentscheidung 30 000 Euro aus Haushaltsrestmitteln für die Erneuerung der Tartanbahn auf dem Sportgelände in Niederstetten bereitgestellt habe. Die Gelegenheit sei günstig, da man nun eine Firma gefunden habe, die die Arbeiten ausführt.

Außerdem gab Naber bekannt, dass die Organisation und Betreuung einer Ausschreibung für ein neues „Tanklöschfahrzeug 3000“ für die Feuerwehrabteilung Niederstetten für 8092 Euro an den günstigsten Anbieter vergeben worden war. Da die Kosten für das Fahrzeug sich auf 322 000 Euro belaufen, muss der Auftrag europaweit ausgeschrieben werden und ist mit speziellen Anforderungen verbunden.

