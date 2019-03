„Kochen in alten Küchen“ lautet das Motto

Wackershofen.Eine bei Jung und Alt beliebte Veranstaltung im Hohenloher Freilandmuseum in Wackershofen ist das „Kochen in alten Küchen“. Vier historische Küchen werden am morgigen Sonntag von 11 bis 16 Uhr von den Museumsköchen zum Leben erweckt, und vor den Augen der Besucherinnen und Besucher werden traditionelle, regionaltypische Speisen zubereitet.

Regionaltypische Kost

So werden im Bauernhaus aus Elzhausen Grünkernküchlein zubereitet, im gegenüberliegenden Bauernhaus aus Schönenberg stehen Weckknöpfle mit Kartoffelsalat und Apfelmus auf dem Speiseplan. Im Steigengasthaus wird in der Rauchküche auf dem offenen Feuer ein Linseneintopf gekocht, hier kann man in das Leben der Fuhrleute eintauchen, die im 18. und frühen 19. Jahrhundert hier rasteten und ihren Hunger und Durst stillten.

In der Mühle Laun schließlich werden Apfelküchle gebacken. Alle Speisen können probiert werden, die Rezepte können mitgenommen und die Gerichte zuhause nachgekocht werden. Außerdem laden die Museumsgaststätte „Roter Ochsen“ und die Besenwirtschaft im Weinbauerndorf zum Rasten und Verkosten regionaler Spezialitäten ein, alle historischen Gebäude des Freilandmuseums sind zu besichtigen, im Weinbauerndorf auch die neue Dauerausstellung „Küferei“. Weitere Informationen unter www.wackershofen.de

