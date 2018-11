Königlicher Adventszauber

Tauberrettersheim.In Tauberrettersheim findet am Samstag, 24., und Sonntag, 25. November, der erste „Königliche Adventszauber“ statt: Ein Weihnachtsmarkt mit einem ganz besonderen Charme, denn die Ortsgemeinschaft hat sich mächtig ins Zeug gelegt, um den Markt zu etwas ganz Au0erordentlichem Besonderem werden zu lassen.

Kulinarischer Genuss

Als kulinarischer Genuss wird es neben klassischen Leckerbissen, auch Spezialitäten geben. Im Hintergrund gibt es vorweihnachtliche Klänge der heimischen Jugendblaskapelle. Dies sind sicherlich beste Voraussetzungen zu einer perfekten Einstimmung auf die anstehende Adventszeit. Am Sonntagnachmittag werden im Königinnenkeller zusätzlich Kaffee und Kuchen angeboten.

Der historische Judenhof, der sich für dieses Wochenende in ein kleines Weihnachtsdorf verwandelt, wird belebt durch vielfältigste Kleinkunst- und Hobbyaussteller, die ihre mit Liebe hergestellten Waren zum Verkauf anbieten.

Kein Hüttendorf

Ein Hüttendorf, wie in den umliegenden Gemeinden, wird es in Tauberrettersheimer nicht geben, stattdessen wurden in den vergangenen Wochen in mühevollster Arbeit, die Scheunen, Keller und Garagen des Judenhofes frei geräumt und herausgeputzt, um den Besuchern ein tolles Ambiente zu bieten.

Die Bandbreite der Aussteller ist groß, hier findet man sicherlich das ein- oder andere schöne Geschenk zu Nikolaus oder Weihnachten. Unter den 23 Kleinkünstlern, wird es neben verschiedenster Weihnachtsdeko, wie Adventskränze und -gestecke auch feine Holzarbeiten geben, die live mit der Motorsäge gesägt werden. Aber auch schmiedeeiserne Schmuckstücke für den Garten oder Selbstgenähtes und Selbstgestricktes, bereichern das Angebot, nur um ein paar Beispiele der besonderen Ausstellungsstücke zu nennen.

Musik und Tanz

Verschiedenste Musik- und Tanzgruppen bereichern den Adventszauber an beiden Tagen durch musikalische Einlagen und Tänze, zudem wird es sich der Nikolaus nicht nehmen lassen, mit seinem gefüllten Jute-Sack am Samstag und Sonntag vorbeizuschauen.

Der Judenhof ist auch als Ortsunkundiger leicht zu finden: das Marktgelände liegt direkt an der Mühlenstraße, etwa 200 Meter nach der Tauberbrücke links (am Gasthaus Hirschen und Gasthaus Krone vorbei, im Anschluss noch zirka 50 Meter).

Der Königliche Adventszauber öffnet am Samstag, 24. November, von 15.30 bis 21 Uhr und am Sonntag, 25. November, von 14 bis 20 Uhr seine Pforten.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 21.11.2018