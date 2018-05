Körperliche Herausforderung der ganz besonderen Art

Anzeige

In einem Rundkurs führt der Weg über 72 Kilometer um das Gemeindegebiet mit Abstechern in den Landkreis Schwäbisch Hall und den Hohenlohekreis. Natürlich wird die gesamte Tour von ortskundigen Wanderführern begleitet. Für Verpflegung mit Speisen, kalten und warmen Getränken ist während der Wanderung natürlich gesorgt. Außerdem werden die Teilnehmer von einem sich im Begleitfahrzeug befindlichen DRK-Rettungssanitäter medizinisch versorgt. Geleitet werden die einzelnen Etappen jeweils von mehreren ortskundigen Wanderführern.

Zur Strecke: Start und Ziel ist in Niederstetten. Zunächst führt die Tour in südlicher Richtung. Vom Vorbachtal geht es über den Weilerhof ins Ettetal. In Zaisenhausen ist die erste Verpflegungsstation eingerichtet. Anschließend führt der Weg nach Nordwesten Richtung Schönbühl weiter. In Rüsselhausen, im Asbachtal, ist der nächste Verpflegungspunkt. In der Nacht wird das Vorbachtal gequert, bis die Gruppe am frühen Morgen Standorf im Rindbachtal erreicht. Hier ist ein Frühstück vorbereitet. Weiter geht’s über den im Besitz des Schwäbischen Albvereins befindlichen Landturm bei Lichtel. Auch hier ist eine Verpflegungsstation. Bei Krailshausen wird nochmals der Landkreis Schwäbisch Hall frequentiert. Über das Reutal führt der Weg nach Niederstetten zurück. Insgesamt werden rund 1000 Höhenmeter überwunden. Die Laufgeschwindigkeit ist mit vier km/h berechnet. Der Teilnehmerbeitrag inklusive Verpflegung beträgt 60 Euro.

Weitere Infos gibt es auf der Homepage http://niederstetten.albverein.eu. Anmeldungen nimmt Helmut Leitner unter E-Mail: helmutleitner@freenet.de entgegen.

