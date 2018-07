Komponisten aus dem Vorbachtal

Anzeige

Niederstetten.„Raritäten der Harmoniemusik“ mit der „Fürstlich Löwensteinischen Hofmusic“ gibt es am kommenden Sonntag, 15. Juli, um 11 Uhr in der Niederstettener Jakobuskirche.

Der in Niederstetten geborene Komponist Friedrich Witt ist inzwischen einigen Konzertgängerinnen und Konzertgängern des Hohenloher Kultursommers ein Begriff. Er hatte auch einen komponierenden Halb- und Stiefbruder namens Heinrich Düring – ebenfalls in Niederstetten geboren. Um Werke dieses Komponisten geht es vor allem bei der Matinee des Bläserensembles „Fürstlich Löwensteinische Hofmusic“ am Sonntag, 15. Juli, in der Jakobuskirche von Niederstetten.

Mozart fürs Quartett

Dort werden ab 11 Uhr die „Pièces d’harmonie“ Nr. 2 in G-Dur von Johann Georg Heinrich Düring, so sein voller Name, sein „Quatuor concertant“ für Flöte, Klarinette, Horn und Fagott und eine Harmoniemusik über einige Stücke aus Wolfgang Amadé Mozarts Oper „La clemenza di Tito“ zu hören sein – ebenfalls für Bläserquartett.