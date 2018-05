Konfirmation gefeiert

Anzeige

Wermutshausen.Sieben Jugendliche aus Wildentierbach, Rinderfeld und Wermutshausen feierten am Sonntag Rogate in der Petruskirche in Wermutshausen ihre Konfirmation.

Der Gesangverein Eintracht Wermutshausen-Ebertsbronn unter der Leitung von Werner Hermann und eine Instrumentalband, angeleitet von Matthias Döhler, der auch die Orgel spielte, umrahmten die Feier musikalisch. Kirchengemeinderatsvorsitzende Susanne Sieber richtete ein Grußwort an die neu Konfirmierten. In seiner Predigt begrüßte Pfarrer Dominik Frank die Jugendlichen als wichtige und nunmehr mit allen Rechten und Pflichten ausgestattete Mitglieder in der Kirchengemeinde und betonte die Bedeutung der Gemeinde als Gemeinschaft.