Konkrete Auswirkungen des Klimawandels

Buchenbach.Der Meeresspiegel steigt an, neue Arten wandern ein, die Häufigkeit von Unwettern nimmt zu. Diese und andere Folgen des Klimawandels werden viel diskutiert. Doch welche konkreten Auswirkungen hat der Klimawandel auf den Vogelzug? Und wie reagieren Pilze auf die veränderten Umweltbedingungen? Diese Themen werden in zwei Vorträgen beleuchtet und somit neue Einblicke in die Auswirkungen des Wandels gegeben. Manuel Vollrath und Klara Friederich haben an der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt in Nürtingen Naturschutz studiert und diese Themen vertieft. In kurzweiligen Vorträgen fassen sie ihre Ergebnisse zusammen. Der Vortrag im Herrenhaus Buchenbach findet am Donnerstag, 18. Oktober, von 19 bis 20.30 Uhr, statt. Der Eintritt ist frei. Anmeldung unter Telefon 07938/992035.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 09.10.2018