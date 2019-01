Konkurrenz übertrumpft

Niederstetten.Einen tollen Erfolg hatten drei Schüler der Musikschule Hohenlohe aus der Gesangsklasse von Hanna Markowski beim Wettbewerb „Jugend musiziert“ in Schwäbisch Hall.

Im Bereich Popgesang gewannen Fabia Jahrmann aus Weikersheim und Anna Ruess aus Igersheim einen ersten Preis, Luca Stör aus Gerabronn erhielt einen ersten Preis mit Weiterleitung zum Landeswettbewerb. In sehr guter Wettbewerbsatmosphäre und ohne Druck hatte jeder Wettbewerbsteilnehmer 20 Minuten Zeit vier Stücke vorzusingen, darunter eine Eigenkomposition. Luca Stör als einziger Junge in seiner Altersklasse punktete auch, indem er sich selbst an der Gitarre begleitete.

Alle drei Musikschüler standen einer großen Konkurrenz gegenüber, denn Popgesang hat sich in den letzten Jahren enorm weiterentwickelt und auch die anderen Teilnehmer war perfekt vorbereitet.

Für die Jury eine schwere Entscheidung, aber ein großer Erfolg für sie Schüler der Musikschule. Alle drei Preisträger werden am Sonntag, 10. Februar, um 16 Uhr zu hören sein im Konzert der Gesangsklasse von Hanna Markowski unter dem Titel „Da klingt Freude“ . Es findet statt in der katholischen Kirche in Weikersheim. mhrb

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 29.01.2019