Konzert in der Spitalkirche

Rothenburg.Im Rahmen ihrer Europatournee gastieren die Maxim Kowalew Don Kosaken am 27. Januar um 19 Uhr in der Spitalkirche Heilig Geist in Rothenburg. Der Chor wird russisch-orthodoxe Kirchengesänge sowie einige Volksweisen und Balladen zu Gehör bringen. Karten im Vorverkauf bei „Deine Buchhandlung“, Telefon 09861/874985, beim Rothenburger Tourismus-Service, Telefon 09861/404800 und bei reservix sowie an der Abendkasse. Bild: Veranstalter

