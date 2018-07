Kooperationsgespräche mit Diakonie Neuendettelsau

Anzeige

Schwäbisch Hall.Das Haller Diak hat einen offenen Blick in die Region und spricht aktiv mit möglichen Partnern. Dazu gehört der Landkreis Schwäbisch Hall mit seinem Klinikum in Crailsheim und diakonische Partner in der Nachbarschaft. Mit dem Landkreis Schwäbisch Hall führt das Diak weiter vertiefende Kooperationsgespräche, im Dreiklang zwischen Kreis, Klinikum Crailsheim und dem Diak. Bereits heute ist man durch die erfolgreiche strategische Partnerschaft eng miteinander verbunden.

Zwei diakonische Träger, die sich bundesland- und landeskirchen-übergreifend nahe sind, prüfen Wege einer unternehmerisch engen Zusammenarbeit: die Diakonie Neuendettelsau und das Diak Schwäbisch Hall. Die Aufsichtsgremien der beiden diakonischen Einrichtungen haben bestätigt, Gespräche aufzunehmen, um Möglichkeiten einer gemeinsamen Zukunft zu prüfen.

Beide Träger sind in einer stabilen wirtschaftlichen Situation. Sie setzen sich in ihrer Arbeit für kranke, junge, alte, behinderten Menschen sowie die Aus- und Fortbildungsarbeit ein. Beide Einrichtungen wurden von Diakonissen begründet und zählen zu den regional und bundesweit erfolgreichen diakonischen Unternehmen. Grund für die Gespräche ist vor allem die Dynamik im Gesundheits- und Sozialmarkt. Herausforderungen der Gegenwart und Zukunft erfordern neue Wege. Durch diesen offensiven Schritt sollen neue Entwicklungschancen geschaffen und die Stabilität für beide Unternehmen nachhaltig gesichert werden.