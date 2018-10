Kosten senken und die Umwelt schonen

Dass Energieeffizienz und Wirtschaftlichkeit kein Widerspruch sind wurde bei der Übergabe der Urkunden für beispielhafte Umsetzung bei der IHK Stuttgart deutlich.

Mulfingen/Stuttgart. Durch jede gesparte Kilowattstunde Energie werden Kosten gesenkt und die Umwelt durch geringeren Co2-Ausstoß entlastet. Es kann auch immer noch gelingen, zumindest die Ziele der Landeregierung von Baden-Württemberg bei der Energiewende zu erreichen, wie in der Gesprächsrunde zwischen Ministerialdirektor Helmfried Meinel vom Umweltministerium Baden-Württemberg und dem Abteilungsleiter im Bundesministerium für Wirtschaft und Verkehr, Ulrich Benterbusch, erkennbar wurde.

Wer in Energieeffizienz investiert, investiere in die Zukunft seines Unternehmens und richte es wettbewerbsfähig aus.

Leider sei diese Erkenntnis noch nicht genug verbreitet und sie werde zu wenig in die Praxis umgesetzt. Das vorgelegte Tempo bei der Gründung neuer Energieeffizienz-Netzwerke müsse beschleunigt werden, wie die beiden Redner deutlich machten.

Spätestens ab 2030, wenn die für alle europäischen Mitgliedsstaaten verbindlichen Grenzwerte gelten und die Co2-Belastung um 38 Prozent reduziert sein muss, „wird es sehr teuer für den, der die Vorgaben nicht erfüllt“.

Viele Unternehmen haben bereits in Eigenregie in Energieeffizienzmaßnahmen investiert. Oft fehlt Unternehmen das eigene Know-how und die praktische Anwendbarkeit. Genau dies führt dazu, dass sich immer wieder Unternehmen in Netzwerken zusammenschließen, um voneinander zu lernen. Ziel ist eine deutliche Steigerung der Energieeffizienz, um damit eine Reduktion der Energiekosten zu erreichen. Hierbei ist neben Expertenvorträgen, vor allem der Wissensaustausch zwischen den Netzwerkteilnehmern das zentrale Element. Die zusätzlichen Betriebsbegehungen bei den teilnehmenden Unternehmen veranschaulichen die praktische Anwendbarkeit.

Auch Abwärme nutzen

Bei der Veranstaltung in der Stuttgarter IHK-Zentrale ging man auch den Fragen nach, welche Einsparungen sind möglich und wie werden Netzwerke aus der Sicht von Baden-Württemberg und dem Bund bewertet? Dass die Einsparungen auf der Hand liegen, zeigten verschiedene Redebeträge. Vor allem durch das Lernen voneinander und anhand von Best Practice Energieeffizienzmaßnahmen erfuhren die Teilnehmer der Tagung, dass ein optimales Energiemanagement großen Nutzen bringen kann. Genau an diesem Punkt setzt die Unterstützung durch das Energie-Effizienz-Netzwerk ein. Vor allem die Abwärme der Industrieunternehmen sollte nicht ungenutzt verpuffen, sondern in Fernwärmenetzen wirtschaftlich verwendet werden.

Bundesweiter Effekt

Als Teilnehmer eines Energieeffizienz-Netzwerkes profitieren Unternehmen von einem systematischen und unbürokratischen Iden- und Erfahrungsaustausch. Experten berichten aus der Praxis, wie Energie im Unternehmen gespart werden kann. Betriebsbesuche bei anderen Netzwerkunternehmen bieten Ansatzpunkte für Maßnahmen im eigenen Betrieb. So können Investitionen zur Energiekostenersparnis professionell geplant und umgesetzt werden.

Die IHK Heilbronn-Franken gründet bereit 2012 in Kooperation mit dem Modell Hohenlohe und neun Unternehmen das bundesweit erste Energie-Exzellenz-Netzwerk. Dieses neue Projekt war die konsequente Weiterentwicklung des erfolgreichen Konzeptes der „Energie-Effizienz-Tische“, die von Hohenlohe aus, ihren Weg ins gesamte Bundesgebiet fanden. Zudem erweitert das neue Netzwerk das Angebot der „Energie-Initiative“ der IHK Heilbronn-Franken.

Wie der Vertreter des Bundesministeriums bedauerte, werde der Großteil der Fördergelder nicht abgerufen.

Er ermunterte daher die Netzwerks-Initiativen und die Unternehmen, Anträge zu stellen. Vor allem in den energieintensiven Betrieben sieht er noch erhebliches Einsparungspotenzial. Gefördert werden praktisch alle Maßnahmen, die eine Energieeinsparung zur Folge haben. Sowohl Ministerialdirektor Meinel als auch der Abteilungsleiter aus Berlin würden es begrüßen, wenn die Zahl der Neugründungen von Energieeffizienz-Netzwerken weiter steigen würde, denn man sei noch weit vom Ziel entfernt. Die Arbeit in den Netzwerken bringt die Energieeffizienz voran und kann auch bei der Einhaltung der Pflichten z.B. bei Energieaudit und Energiemanagement unterstützen.

Die Teilnehmer waren sich am Ende einig: „Wissen von Vielen wird auf Augenhöhe schnell und unbürokratisch geteilt und bringt allen Vorteile“.

