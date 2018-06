Kostenlose Rundfahrten mit schicken Oldtimern

Anzeige

Künzelsau.Der Johannes-Krämermarkt findet am am Montag, 25. Juni in Künzelsau statt. Unter dem Motto „Mit Vollgas in den Sommer“ wird der Untere Markt wieder in Szene gesetzt. Dabei gibt es kostenlose Rundfahrten mit einem Oldtimer aus der Sammlung von Helmut Sigloch. Die Besucher erwartet am Unteren Markt eine gemütliche Atmosphäre. Beim musikalischen Bühnenprogramm von 16 bis 20 Uhr spielt die Band „The Blacks.

Wie bei allen Krämermärkten bieten die Marktbeschicker des Krämermarktes von 8.30 bis 18 Uhr ihr buntes Warensortiment auf der kompletten Künzelsauer Hauptstraße an.

Die Hauptstraße und der Obere Bach sind am 25. Juni wegen des Johannes-Krämermarktes gesperrt, außerdem die Stuttgarter Straße ab der Alleekreuzung und die Komburgstraße. In der Stuttgarter Straße ist die Zufahrt zur Rathaustiefgarage frei. Auch die Komburgstraße ist für Anlieger aus Richtung Morsbach befahrbar. In der Stettenstraße und in der Keltergasse besteht absolutes Halteverbot. Die Bushaltestelle „Bären“ wird in die Austraße verlegt.