Kreativ mit der Kamera

Bad Mergentheim.Im Rahmen der Sonderausstellung „Die Welt im Fokus. Fotografien von Steve McCurry“ im Deutschordensmuseum bietet der Fotograf Uwe Weil am Samstag, 10. November, von 14 bis 17 Uhr, erstmals einen „Fotowalk“ in Bad Mergentheim an. Die Veranstaltung richtet sich an alle, die Freude am kreativen Umgang mit der Kamera haben und die innerhalb einer Gruppe gemeinschaftlich ihr fotografisches Auge und ihre Fähigkeiten mit ihrer Kamera schulen wollen. Der Fotowalk widmet sich unabhängig vom Wetter den interessanten Ecken der Kurstadt. Uwe Weil, Jahrgang 1964, ist seit 28 Jahren in Bad Mergentheim zu Hause. Er ist Schulungsleiter in einem Maschinenbauunternehmen und fotografiert schon seit 35 Jahren, 18 Jahre davon digital. Mitzubringen sind eine eigene Kamera und evtl. ein Stativ sowie wetterangepasste Kleidung. Das Mindestalter beträgt 14 Jahre, maximal 15 Personen können teilnehmen. Eine Anmeldung per E-Mail bis zum 5. November an gudrun.mueller@deutschordensmuseum.de ist erforderlich. pm

