Kreis gibt die Hälfte

Anzeige

Niederstetten.Bei einer Gegenstimme entschied sich der Niederstettener Gemeinderat, das Angebot des Kreises zur Institution von digitalen Fahrgastanzeigern an Zentralen Omnibusbahnhöfen teilzunehmen. Stadtbaumeister Wolfgang Deeg stellte das Projekt anhand eines Filmes vor und rechnet für die DFI-Anzeiger mit Kosten zwischen 15 000 und 19 000 Euro, der Landkreis übernimmt 50 Prozent davon.

Da kostenneutral, verabschiedete das Gremium den Antrag zur Neubeschaffung eines Schleppers für den Schulbauernhof in Pfitzingen. Das derzeitige Fahrzeug ist Baujahr 1991 und hat 5530 bereits Betriebsstunden. Der neue Massey-Ferguson kostet einschließlich der Zurücknahme des gebrauchten Deutz 31 900 Euro. Die Finanzierung erfolgt durch einen einhundertprozentigen Landeszuschuss.

Mit Freude wurde der von Kämmerin Olkus-Herrmann per 12. Juni 2018 zusammengestellte Haushaltszwischenbericht zur Kenntnis genommen. Es stehen zwar im Verwaltungshaushalt Mehrausgaben in Höhe von 43 300 Euro (Umlage an Prüfungsanstalt/Reinigungskosten, Hochwasserschutz usw.) an, doch die Mehreinnahmen in Höhe von 81800 durch Gewerbesteuernachzahlung, Konzessionsabgabe EB WV und Kindergartenbeiträge gleichen dies bei weitem aus.