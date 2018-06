Kreiskinderturnfest in Niederstetten

Anzeige

Niederstetten.Über 300 Kinder und Jugendliche aus dem gesamten Turnkreis Bad Mergentheim, werden am Sonntag, 10. Juni, mit ihren Trainern und Eltern in Niederstetten zu Gast sein, wenn die Abteilung Turnen und Leichtathletik das Kreiskinderturnfest mit Kitu-Cup vom Turngau Hohenlohe auf den Sportanlagen in Niederstetten ausrichtet. Bei den Wettkämpfen messen sich die Sportler in turnerischen und leichtathletischen Mehrkämpfen.

Beginn um 9.30 Uhr

Beginn der turnerischen Disziplinen ist um 9.30 Uhr in der Sporthalle. Die Leichtathleten beginnen ihre Wettkämpfe ab 9.45 Uhr im Stadion. Für die Kleinen der Jahrgänge 2011 bis 2014 beginnt der Kitu-Cup um 10.15 Uhr auf dem Hartplatz am Stadion. Bei Übungen mit Geschicklichkeit, Schnelligkeit, Ausdauer und Koordination, wetteifern die Nachwuchssportler um eine Gold, Silber und Bronze Auszeichnung. Bei der Pendelstaffel an der alle Kinder, unabhängig von hren Leistungen, teilnehmen können, wird am Nachmittag nochmal eine sportliche Herausforderung sein. Mit der Siegerehrung gegen 15.30 Uhr erhält jeder Sportler eine Auszeichnung und kann sich für das Gaujugendturnfest, dass am Sonntag, 15. Juli, in Öhringen stattfindet, qualifizieren. pm