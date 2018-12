Kubanische Tänzer bitten auf’s Parkett

Niederstetten.Mitten im nasskalten Januar entführt „Pasión de Buena Vista“ in die Karibik. Tänzerinnen, Tänzer, Musiker und Sänger gastieren am 8. Januar in der Alten Turnhalle in Niederstetten und fünfmal zwei Personen können exklusiv mit dabei sein.

„El Grupo de Bailar“ Profitänzer und Teil der Bühnenshow „Pasión de Buena Vista“, bitten in einem Weihnachtsspecial aufs Parkett. Vor ihrem Auftritt am 8. Januar stehen Tänzerinnen und Tänzer des Ensembles für eine begrenzte Zahl an Tanzbegeisterten als Salsa-Tanzlehrer zur Verfügung. Ab 18 Uhr wollen sie in einem kleinen Einführungskurs Begeisterung für lateinamerikanische Rhythmen wecken. Dazu werden unter allen bis zum 28. Dezember eingegangenen verbindlichen Vorbestellungen und Kartenverkäufen fünfmal zwei Plätze verlost.

Eine nicht alltägliche Herausforderung ist das Gastspiel des kubanischen Ensembles für Sandra Neckermann vom Kulturamt der Stadt Niederstetten und ihr Team. Mit zwei Bussen und zwei Lastern für Technik und Bühnenbild reist „Pasión de Buena Vista“ im Rahmen ihrer Europatournee an. Die aufwändige Kulisse soll das Flair der Straßen von Kubas Hauptstadt nach Hohenlohe bringen.

Die legendäre Musik des „Buena Vista Social Club“ die in den 1940er und 1950er Jahren den damals fast vergessenen Musikstil zu neuem Leben erweckte und zu einem späten Siegeszug um die Welt verhalf nimmt sich „Pasíon de Buena Vista“ zum Vorbild.

Auf der Bühne werden neben dem Tanzensemble auch die Musiker der „Buena Vista Band“, ein Backgroundchor und die Soloisten Felicita-Ethel Frias-Pernia, José-Guillerma Puebla-Brizuela und Alfredo Montero-Majena kubanische Lebensfreude vermitteln. In den traditionellen Tanzshows auf Kuba haben „El Grupo de Bailar“ ihr Talent schon unter Beweis gestellt und auch in Niederstetten werden sie ihr Publikum in über 100 maßgeschneiderte Kostüme mitreißen. Karten können direkt in der Mediothek Niederstetten, Hauptstraße 52/1, 97996 Niederstetten, unter der Telefonnummer 07932/60032 oder per E-Mail an mediothek@niederstetten.de gekauft oder verbindlich reserviert werden.

Die Veranstaltung ist bei freier Platzwahl teilbestuhlt, so dass es für alle Tanzfreudigen die Möglichkeit zum Tanzen geben wird. stv

