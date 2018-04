Anzeige

Niederstetten.Der Niederstettener Genießermarkt rund um die Alte Turnhalle und im Hofgarten Dod hat auch in seinem fünften Jahr nichts von seiner Anziehungskraft verloren. Ganz im Gegenteil. Sicher war es nicht nur den erlesenen Produkten, die es auf dieser regionalen Feinkostmesse zu probieren und zu kaufen gab, sondern auch dem traumhaften Frühlingswetter zu verdanken, dass die Besucher in Strömen ins Vorbachtal kamen. Ein ausführlicher Bericht folgt in unserer morgigen Ausgabe.

/ sem