Kunsthandwerk im Schatten alter Bäume

Anzeige

Leuzendorf.Das traditionelle Leuzendorfer Sommerfest findet am 18./19. August statt. Auch in diesem Jahr steht der Samstagabend ganz unter dem Motto „Leuzendorfer Sommernachtstraum“. In einzigartigem Ambiente erwartet die Gäste ein stimmungsvoller Abend mit außergewöhnlichem Flair. Der inzwischen fünfte Leuzendorfer Sommernachtstraum garantiert zudem Unterhaltung und Spaß für jedermann.

In diesem Jahr kommen in Leuzendorf gewiss auch alle Tanzfreudigen auf ihre Kosten, wenn DJ ADI-G Stimmungs- und Partymusik auflegt. Der Eintritt ist frei.

Der mittlerweile 29. Leuzendorfer Kunsthandwerkermarkt am Sonntag, 19. August, gilt als Geheimtipp für alle, die Gefallen an Einzigartigem, Selbstgemachtem, Dekorativem und Kreativem finden. Denn im Schatten alter Obstbäume stellen über 65 Marktleute ihr Kunsthandwerk bis 19 Uhr aus. Von Töpferwaren über Holzspielzeug, Glaskunst, tollem Schmuck und Selbstgenähtem ist alles geboten. Besonders spannend ist auch, dass einige Aussteller ihr Handwerk direkt vor Ort ausüben. Um sich vor dem Rundgang über den Markt zu stärken, eignet sich ein gemütlicher Sonntagsbrunch mit der ganzen Familie. Ab 9.30 Uhr kann man das Markterwachen auf der Obstwiese beobachten.