Kursangebote für Mai

Main-Tauber-Kreis.Superfood am Wegesrand und eine Wildkräuterwanderung mit Workshop findet am 5. Mai von 14 bis 19 Uhr mit Susanne Jäckel, statt. Treffpunkt ist um 14 Uhr an der Reisfelder Hütte in Igersheim. Yin & Yang Yoga, ab 7. Mai von 17.45 bis 19.15 Uhr mit Eva-Maria Hellinger, Alte Grundschule Igersheim, neun Termine. Babymassage für Babys zwischen sechs Wochen und sechs Monaten ab 9. Mai von 10 bis 11.30 Uhr mit Margit Hayn, Hebammenpraxis, vier Termine. Vogelstimmenwanderung mit der Naturschutzgruppe, am 13. Mai von 6 bis zirka 8.30 Uhr mit Peter Mühleck, Treffpunkt ist um 6 Uhr am Parkplatz am Golfclub.

Im Kurs Basis-Grillen lernen künftige Grill-Profis die Grundlagen für optimales Grillen. Unter Anleitung wird ein Menü zubereitet. Termin am 4. Mai von 18 bis 22 Uhr im Mein-Garten-Shop in Adolzhausen.

Wirbel im Wok nach der Fünf-Elemente-Lehre: Die 5-Elemente-Küche unterstützt Gesundheit, stärkt Lebenskraft, steigert Wohlbefinden und fördert Konzentrationsfähigkeit. Das Gesamtprogramm wird an dem Abend mit traditioneller chinesischer Kochkunst im Wok zubereitet. Hai Yan Waldmann-Wang, 14. Mai, 18 bis 22 Uhr, Bildungszentrum Niederstetten.