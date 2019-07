Kurshefte via Tageszeitung

Bad Mergentheim.An der Bad Mergentheimer Volkshochschule gibt es im Sommer viele spannende Ferienangebote für Kinder. Außerdem steht das neue Halbjahres-Programmheft in den Startlöchern. Abonnenten der „Fränkischen Nachrichten“ erhalten es am Samstag, 27. Juli mit der Zeitung zugestellt. Kursanmeldungen sind dann ab Montag, 29. Juli, möglich.

Zuvor weist die Volkshochschule jedoch auf ihr breites Ferienangebot für Kinder hin. Die Anmeldung für die folgenden Kurse erfolgt direkt bei der Volkshochschule im Alten Rathaus oder unter Telefon 07931/574300. So gibt es von Montag, 29., bis Mittwoch, 31. Juli, drei „Sprachenvormittage“ für Kinder im Alter von sieben bis zehn Jahren. Jeweils ein Tag steht im Zeichen von Chinesisch, Englisch und Finnisch.

Ein Ferienkurs Englisch wird für Schüler der fünften und sechsten Klasse mit drei Terminen ab Montag, 2. September, angeboten. Ein Französisch-Sprachkurs für Erstklässler findet an drei Tagen ab Mittwoch, 4. September, statt. An Teens (zehn und 14 Jahre), richtet sich der Kurs „Entdecke dich selbst – Stärkung des Selbstvertrauens“, der am Mittwoch, 4. September stattfindet.

Für die übrigen Kurse wird die Anmeldung im Rathaus, Bahnhofplatz 1, Kulturamt (viertes Obergeschoss), Telefon 07931/ 574103, entgegen genommen. Dies sind: „Fadenbilder auf Holz – Kreativkurs für Kinder und Teens ab neun Jahren“, Vormittagstermin, Samstag, 17. August, „Hip-Hop für Kinder für Acht- bis Elfjährige“, Nachmittagstermin, Montag, 26. August, „Mixdance – Tanzkurs von Kinder zwischen sieben und zehn Jahren“, Nachmittagstermin, Mittwoch, 31. Juli, „Wassertiere, Boote, Paradiesvögel – Bastelspaß für Kinder zwischen fünf bis acht Jahren“, Vormittagstermin, Montag, 5. August sowie „Summer Dance-Tanzkurs für sechs- bis achtjährige“, Nachmittagstermin, Montag, 2. September. vhs

