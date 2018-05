„Kurstadt-Insel“ sichern

Anzeige

Jetzt aber Neues! Anfang 2017 hatte ich doch berichtet, wie es mit der Situation „Windräder in Baden-Württemberg aussieht“. Eine amtliche Stelle übermittelte mir genaue Zahlen von jedem Landkreis oder Stadtkreis, woraus zu ersehen war, wie der Bestand im Ländle zum 31. Dezember 2016 ist. Diese Zahlen erregten Aufsehen. Der Main-Tauber-Kreis war der Spitzenreiter. Von unserem Landrat wurde nun berichtet, in der Zeitung zu lesen, dass nun keine neuen Windräder mehr gebaut werden.

Trau schau wem? Jedenfalls habe ich mich wieder mit dieser amtlichen Stelle in Verbindung gesetzt mit der Frage, wieviel Windräder am 31. Dezember 2017 im Main-Tauber-Kreis in Betrieb sind (Informanten darf auch nicht überfordern). Zu den 122 Rädern aus 2016 gesellten sich noch zwölf hinzu, so dass wir am 31. Dezember 2017, 134 aktive Räder in Betrieb haben. Weitere sind schon geplant. Die Sterbeglocken vom „Lieblichen Taubertal“ und der Romantischen Straße, können bestellt werden.

Wenn dann noch die „Grünen“ sagen, die Anzahl der Windräder bis zum Jahre 2030 verdoppelt werden müssen, da wir zu diesem Zeitpunkt alle Atomkraftwerke abgeschaltet haben, dann wird es Zeit für die Verantwortlichen, die Insel Bad Mergentheim in Sicherheit zu bringen.