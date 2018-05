Langer Freitag und offener Samstag

Anzeige

Neuenstein.Insbesondere für Berufstätige, die einen Archivbesuch unter der Woche nicht einrichten können, aber auch für alle anderen Nutzer, hat das Hohenlohe-Zentralarchiv in Neuenstein am Freitag, 1. Juni, von 10 bis 19 Uhr und am Samstag, 2. Juni von 9.30 bis 14 Uhr geöffnet.

In dieser Zeit können alle Interessierten in Originaldokumenten aus rund 1000 Jahren hohenlohischer Geschichte schmökern und studieren. Auch die große landesgeschichtliche Bibliothek des Hohenlohe-Zentralarchivs steht allen Besuchern offen.

Das Angebot findet an jedem ersten Freitag bzw. Samstag des Monats statt. Erfahrene Archivnutzer und Neueinsteiger sind gleichermaßen willkommen. Die Archivmitarbeiter helfen und beraten. hza