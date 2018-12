Lebensfreude gegen den Winterblues

Niederstetten.Lebensfreude und Karibikfeeling pur am 8. Januar ist „Pasión de Buena Vista“ – Legends of Cuban Music in Niederstetten zu Gast. Winterliches Schmuddelwetter – was hilft gegen den Winterblues? Ein Sound bei dem die Lebensfreude bis in die Fingerspitzen kribbelt könnte Abhilfe schaffen.

Bei karibischen Rythmen und dem typischen „Buena Vista Social“-Sound werden Winterdepression, Jahresendzeitstimmung und die letzten Reste von allzuviel weihnachtlichem Zuckerguss einfach weggefegt.

Mit der unvergleichlichen Mischung aus kubanischer Lebenslust, sanften Rumbaklängen, mitreißender Salsrhythmen konnte „Pasión de Buena Visat“ auf ihrer Europatournee schon so manchen zu Begeisterungsstürmen hinreißen. In 40 Ländern tourte das Ensemble inzwischen und konnte bislang 600 000 Besucher verzaubern.

Eine nicht alltägliche Herausforderung ist das Gastspiel zum Start des neuen Kulturprogramm-Jahres der sich Sandra Neckermann vom Kulturamt und ihr Team stellen, denn gleich mit zwei Bussen und zwei Lastern für Technik und Bühnenbild reisen „Pasión de Buena Vista“ im Rahmen ihrer Europatournee an. Die aufwändige Kulisse soll das Flair der Straßen von Kubas Hauptstadt nach Niederstetten bringen.

Auf der Bühne werden neben dem Tanzensemble auch die Musiker der „Buena Vista Band“, ein Backgroundchor und die Soloisten Felicita-Ethel Frias-Pernia, José-Guillerma Puebla-Brizuela und Alfredo Montero-Majena kubanische Lebensfreude vermitteln. Karten gibt es telefonisch unter der Nummer 07932/60032 oder per E-Mail an mediothek.niederstetten.de. stv

© Fränkische Nachrichten, Montag, 24.12.2018