Leibliche Spiritualität

Rothenburg.„Body and Soul – Grundformen leiblicher Spiritualität erleben“, titelt eine neue Seminarreihe in der Tagungsstätte Wildbad in Rothenburg.

Die Veranstaltungsreihe bietet den Teilnehmenden die Möglichkeit Körper, Geist und Seele als eine grundlegende Einheit menschlichen Lebens zu erfahren.

Zu der spirituellen Reise „Body and Soul“, laden Pfarrer Dr. Oliver Gußmann und Pfarrer Dr. Wolfgang Schuhmacher erstmals im Zeitraum von Freitag, 26., bis Sonntag, 28. Oktober, ein.

Es geht dabei um das gemeinsame Ausprobieren von Körperübungen unter christlicher Perspektive, um bewusstes Atmen, achtsames Gehen oder Pilgern in freier Natur und das Erleben, wie diese Erfahrungen das Leben bereichern.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 19.10.2018