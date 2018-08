„Licht und Farbe“ lautet das Ausstellungs-Motto

Schrozberg.Unter dem Motto „Licht und Farbe“ steht eine Ausstellung mit Werken aus der Malschule Baier und von Hanna Scheel. Die Ausstellung findet im Foyer und im Kultursaal des Schlosses Schrozberg von Sonntag, 16. September, bis Sonntag, 7. Oktober, statt. Ausstellungseröffnung ist am 16. September um 11 Uhr.

Gunther Baier liebt Farbe, und seine Werke werden nach eigener Aussage immer bunter. Gunther Baier ist Leiter der nach eigener Aussage „kleinsten Malschule der Welt“ und wurde 1954 in Esslingen geboren. Er bietet neben seiner Tätigkeit innerhalb seiner eigenen Malschule in Bovenzenweiler auch in Volkshochschulen Malkurse an. Es sind dieses Mal Werke von Schülern und Schülerinnen der Malschule, die jeweils von Gunter Baier unterrichtet wurden, zu sehen.

Als Besonderheit werden Bilder von Hanna Scheel ausgestellt. Hanna Scheel, geborene Schiwy, wurde 1930 in Crailsheim als Tochter einer sehr christlich sozial engagierten Familie geboren. Familie Schiwy betrieb dort ein kleines Kinderheim. Sie heiratete 1953 Rolf Scheel und arbeitete lange Zeit als Lehrerin in Schrozberg. Heute wohnt sie im Pflegeheim in Schrozberg. Sie malte hauptsächlich Aquarelle und mit Kreide. Veranstalter ist die Stadtverwaltung Schrozberg.

