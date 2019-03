Literaturcafé für Frauen

Tauberbischofsheim.Die Evangelische Erwachsenenbildung veranstaltet am Dienstag, 26. März, um 19 Uhr ein Frauenliteraturcafe in der Mediothek Tauberbischofsheim. Den Frühling begrüßen und in neue Buchwelten eintauchen, dazu laden Angelika Benz, Leiterin der Mediothek Tauberbischofsheim und Pfarrerin Heike Kuhn, Leiterin der Evangelischen Erwachsenenbildung Odenwald-Tauber ein. Es werden Neuerscheinungen und ausgewählte Lieblingsbücher vorgestellt. Daneben gibt es Raum und Zeit zum Stöbern. Anmeldung bei der Evangelischen Erwachsenenbildung Odenwald-Tauber, Telefon 07930/994657 oder Email: info@eeb-od-tauber.de.

