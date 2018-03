Mängel und Missstände bereinigen

Anzeige

Niederstetten.Es gehe voran in Sachen Stadtsanierung, schickte Bürgermeister Rüdiger Zibold der Beratung über ein ganzes Bündel von Modernisierungsvereinbarungen voraus. Der Abfluss der im laufenden Haushalt eingestellten Mittel in Höhe von 236 000 Euro laufe, und man habe bereits einen Erhöhungsantrag auf den Weg gebracht, so Zibold weiter. Aktuell stand für den Gemeinderat neben Genehmigungen von drei Vorvereinbarungen über anstehende Modernisierungsvorhaben im Sanierungsgebiet „Stadtkern II“ die Absegnung von Verträgen über die Durchführung von Erneuerungs-, Modernisierungs- und Instandsetzungsmaßnehmen mit zwei Eigentümern auf der Agenda. Bei allen fünf Sanierungsobjekten geht es um die Beseitigung von Mängeln und Missständen, die eine funktionsgerechte zeitgemäße Nutzung behindern. Die im Rahmen der Durchführungsverträge festgelegte Förderung beläuft sich auf knapp 24 000 Euro. Die Gesamtinvestition an beiden Gebäuden liegt bei 106 000 Euro. Nach Abrücken Betroffener stimmte das Gremium den Vorvereinbarungen und Verträgen einstimmig zu. ibra