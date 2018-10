Maßnahme soll im März 2019 in Angriff genommen werden

Igersheim.Das Bahnhofsumfeld in Igersheim soll komplett um- und neugestaltet und in ein ganzheitliches Konzept, im Rahmen der Innenortsanierung, mit integriert werden. Voraussichtlich im März kommenden Jahres soll die Maßnahme bereits in Angriff genommen werden, wobei die Westfrankenbahn im Kern auch insofern mit beteiligt ist, da sie den Bahnsteig erneuern und barrierefrei ausbauen möchte, wie sie es in jüngster Vergangenheit bereits an zahlreichen anderen Haltepunkten in der Region getan hat. Nachdem nun auch das Bahnhofsgebäude selbst in Besitz der Gemeinde Igersheim ist, waren die Planungen zuletzt ein gutes Stück vorangekommen, wobei das Ingenieurbüro Dreikant und das Büro Haines/Leger einen wesentlichen Beitrag dazu leisteten.

Vor der donnerstäglichen Sitzung des Gemeinderates fand im Bauhof der Kommune eine „Outdoor-Veranstaltung“ statt, in deren Rahmen die Räte, aber auch die Öffentlichkeit, die Gelegenheit hatte, sich ein Bild über den künftigen Pflasterbelag im Bereich des Bahnhofs zu machen. Hierzu waren verschiedene Beispiele im Bauhof „aufgefahren“ worden, um sich einen Eindruck zu verschaffen. Unterm Strich waren sich alle einig, dass dem künftigen Pflasterbelag eine besondere Aufmerksamkeit geschenkt werden sollte, und es später, wenn auch die Bad Mergentheimer Straße und der Möhlerplatz umgestaltet sind, ein schlüssiges Gesamtbild ergeben müsse.

Schlussendlich einigte sich das Gremium nach der Bemusterung einstimmig darauf, eine Kombination aus drei Pflasterbelägen zu wählen, wobei man übereinkam, wegzugehen vom reinen Rot, das in weiten Teilen Igersheims auf Straßen und Wegen bislang dominiert. Denn so habe man mehr Gestaltungsspielraum. Zum Einsatz kommen sollen demzufolge Muschelkalk und Sandstein. Mit dieser Mischung könne mehr variiert werden, meinte Andre Metzger vom Ingenieurbüro Dreikant dazu.

Der Igersheimer Bürgermeister Frank Menikheim hob hervor, dass nach Abschluss der Maßnahme es das Ziel sei, vom Bahnhof über die Bad Mergentheimer Straße bis zum Bereich Goldbachstraße/Möhlerplatz ein einheitliches Bild zu erreichen.

Andre Metzger werde jetzt damit beauftragt, die Ausschreibung vollends bis Anfang des neuen Jahres fertigzustellen, so der Rathauschef. Dann könne voraussichtlich schon im März 2019 mit dem Projekt losgelegt werden.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 27.10.2018