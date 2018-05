Matthias Reese mit überragender Steigerung

Anzeige

Unter anderem beim Spaß mit dem kleinen Ball auf der Minigolf- Anlage in Niederstetten, beim Schwimmen im Solymar oder bei der Nachtwanderung durch Niederstetten. Klar, dass auch für die Verpflegung gesorgt war. Sportlicher Höhepunkt war das Vergleichsschießen, das einige Teilnehmer mit neuen persönlichen Bestleistungen abschlossen.

Aufgrund des Alters- und Leistungsunterschieds der Teilnehmer wurde für die Endwertung in der Disziplin LG/LP der jeweilige Jahresdurchschnitt ermittelt und daraus berechnet, wer sich um wie viel Ringe zu seinem bisherigen Durchschnitt verbessern konnte. Dies gelang Matthias Reese in beeindruckender Weise, der mit 265 Ringen (40 Schuss) seinen bisherigen Jahresdurchschnitt (234,4 Rg) um sage und schreibe 30,6 Ringe übertraf. Dies bedeutete in dieser Wertung Platz eins des DMSG-Nachwuchsschützen, vor seiner Vereinskameradin Mariella Münig, der jüngsten Teilnehmerin, die sich von 237,1 auf hervorragende 257 Ringe verbesserte und Nils Götzelmann (Schützenabteilung Niederstetten), dem eine Verbesserung von 340,3 auf 353 Ringe gelang. Auch bei den übrigen Teilnehmern machte sich das Trainingslager positiv bemerkbar, wenn auch in Ringen gemessen nicht so deutlich. Und so wurde aus einer Absage doch noch ein wertvolles Wochenende für die zum ausgefallenen Vergleichskampf nominierten Nachwuchsschützen des Schützenkreises Mergentheim. habe

© Fränkische Nachrichten, Montag, 28.05.2018