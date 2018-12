Meisterschaften in Laudenbach

Laudenbach.Die erste sportliche Veranstaltung im Jubiläumsjahr der Tischtennisfreunde Laudenbach findet am Sonntag, 27. Januar, statt. Für die Jugend, für die Nichtaktiven sowie für die Aktiven wird das seit über 40 Jahren stattfindende Ortsturnier in der Zehntscheune in Laudenbach ausgetragen. Für das sportliche Highlight des Jahres besteht für alle an dieser Veranstaltung interessierte Jugend- und Hobbyspieler bereits jetzt schon die Möglichkeit, in der Großsporthalle Weikersheim sowie in der Zehntscheune Laudenbach, sich auf diesen Wettkampf vorzubereiten. In der Großsporthalle Weikersheim, Montag 18 bis 22 Uhr und Freitag 19 bis 22 Uhr, in der Zehntscheune Laudenbach Mittwoch 19.30 bis 21 Uhr.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 12.12.2018