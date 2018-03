Menschen und ihr Arbeitsplatz

Anzeige

Künzelsau.Das Südwestfernsehen berichtet am Mittwoch, 7. März um 18.15 Uhr, über das Künzelsauer Unternehmen Ziehl-Abegg (SWR-Reihe „made in Südwest“). Zwei Wochen haben die Fernsehmacher an Kocher und Jagst sowie auf der Hohenloher Ebene gefilmt, um ein Porträt des Unternehmens zu gestalten.

Das Konzept der Sendereihe „made in Südwest“ sieht vor, dass Firmen anhand von Menschen und deren Arbeitsumfeld sowie deren Freizeitaktivitäten vorgestellt werden. Akteure werden etwa Arno Walz und seine Tochter Nadine Walz sein. Daher wurde nicht nur an deren Arbeitsplätzen in Künzelsau sondern auch zuhause bei der Familie Walz in Marlach im Pferdestall gedreht

Wiederholt wird die Sendung am Morgen des Folgetags um 7.35 Uhr. Der Fernsehbeitrag dauert eine halbe Stunde. pm