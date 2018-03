Mess-Ergebnisse publizieren

Anzeige

Im Rahmen der öffentlichen Sitzung des Gemeinderates Weikersheim am 22. Februar war auch die Bürgerfragestunde auf der Tagesordnung. Eine meiner Fragen betraf die zurzeit stattfindende Messung im Windpark Queckbronn-Neubronn.

Ich bin der Meinung, dass diese Ergebnisse den Bürgern der Stadt Weikersheim (in unserem Fall in den Weikersheimer Nachrichten), bekannt gemacht werden müssen. Also eine ganz normale Angelegenheit und eigentlich eine Selbstverständlichkeit.

Bürgermeister Klaus Kornberger sieht das aber nicht so. Seine Aussage: „Die Sache müsse über das Landratsamt laufen“, weil diese Behörde zuständig wäre. Für ihn ist also der Fall erledigt, das Landratsamt hüllt sich in Schweigen – wir Bürger erfahren also nichts. Das nennt sich Demokratie.