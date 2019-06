Mindestens 100 000 Euro Sachschaden

Dinkelsbühl/Fichtenau.Ein 59-jähriger Lenker eines Porsche 911 befuhr am Donnerstag um kurz nach 15.30 Uhr die Autobahn A7 in Fahrtrichtung Würzburg. Kurz vor der Anschlussstelle Dinkelsbühl/Fichtenau verlor der Fahrer auf der regennassen Fahrbahn, vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Porsche kam ins Schleudern und infolgedessen nach rechts von der Fahrbahn ab. Hierbei riss das Fahrzeug mehrere Haltepfosten der Schutzplanke heraus und wurde letztendlich unter der nun haltlosen Schutzplanke hindurchgepresst und stürzte eine steil abfallende Böschung hinab. Hierbei wurde das Fahrzeug völlig zerstört. Der Schaden wird auf mindestens 100 000 Euro geschätzt. Der Schaden an der Leitplanke liegt bei etwa 2800 Euro. Der Fahrer wurde bei dem Unfall schwer, seine 40-jährige Beifahrerin leicht verletzt. Das Fahrzeug musste mit einem Kran geborgen werden. Hierzu war die rechte Fahrspur der Autobahn bis um 19.35 Uhr gesperrt.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 22.06.2019