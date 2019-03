Mit 50 Schub in die Vollen

Streichental.Die Niederstettener Stadtmeisterschaften im Kegeln finden noch bis 17. Mai auf den Bundeskegelbahnen des Keglerhof Wanck in Streichental statt. Es wird in folgenden Gruppen/Wertungen gespielt: 1. Damen und Herren (18-49 Jahre), 2. Damen und Herren (ab 50 Jahre), 3. Jugend m/w (12 bis 17 Jahre ), 4. Jugend m/w (7 bis 11 Jahre), 5. Bambini gemischt (bis 7 Jahre), 6. Damenmannschaften (vier Keglerinnen in Wertung), 7. Herrenmannschaften (vier Kegler in Wertung), 8. Betriebs- u. Behördenmannschaften (vier Kegler in Wertung).

Alle Starter kegeln 50 Schub in die Vollen (nach 25 Schub Bahnwechsel); Ausnahme Bambini – nur 25 Schub in die Vollen. Bei allen Mannschafts-Wertung werden die vier besten Ergebnisse gewertet. Bei Betriebs- u. Behörden-Mannschaften werden ebenfalls die vier besten Ergebnisse gewertet. Betriebs- und Behördenmannschaften können gemischt sein. Betriebsmannschaftswertungen müssen an einem Tag gekegelt werden. Start ist nur in einer Freizeit-Mannschaft möglich. Zusätzlicher Start in einer Firmenmannschaft ist jederzeit möglich. Einzelstart sind ebenfalls beliebig oft möglich. Generell sind aktive Sportkegler nicht startberechtigt. Die drei Teams mit den meisten Teilnehmern erhalten einen „Stärkepreis“.

Startzeiten sind am Dienstag, Mittwoch und Freitag von 17.30 bis 23 Uhr, donnerstags 20 bis 23 Uhr, samstags 15 Uhr bis 20 Uhr. Andere Termine sind nach Absprache möglich. Montags ist Ruhetag.

Bahnreservierung und Terminanfragen bei Robert Wanck unter Telefon 07933/1558. Informationen zur Stadtmeisterschaft erhalten Interessierte bei Sven Feuchtmüller, Mobiltelefon 0174/6140000. pm

