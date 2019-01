Mit Besen und Karacho durch die Lokalpolitik

Trotz Kälte und Dauerregen am Vormittag: Der Rossmarktempfang in der Alten Turnhalle war sehr gut besucht. Und: Bürgermeisterin Heike Naber glänzte bei ihrer Premiere mit einer pfiffigen Rede.

Niederstetten. Gut, Heike Naber ist jetzt schon eine ganze Weile im Amt. Aber wie würde sie sich beim Rossmarktempfang schlagen? Ihr Amtsvorgänger Rüdiger Zibold hatte sich dort als „Rossknecht“ etabliert und so vor allem auf Humor gesetzt. Was hat Heike Naber Neues zu bieten – das hat sich sicher mancher langjährige Besucher gefragt. Und die Zuhörer wurde nicht enttäuscht: Naber katapultierte sich mit einer frischen und frechen Rede in Sachen Kurzweil an die Spitze der Neujahrsreden in der Region. Zugute kam der Bürgermeisterin dabei fraglos ihr langjähriges Engagement bei der Assamstadter Fasnacht.

173. Rossmarkt. An den wird man sich erinnern. Mit einem Reißigbesen tritt Heike Naber auf. Neue, das weiß der Volksmund, kehren gut. „Ob ich ein Besen bin?“, zeigt Naber Selbstironie wie Tatendrang. Keine langen persönlichen Begrüßungen vom „Katheder“ herunter, sondern (nach einem kurzen Schwenk über die Welt- und Landespolitik hinweg) gleich in die Vollen. Politik, die hat nämlich Auswirkungen. Oder manchmal auch gar keine. Das Land will schnellen Mobilfunk – rund um Niederstetten sei „zehnmal schnellerer Empfang“ malgenommen mit dem Faktor „Null“ schon rein mathematisch wieder Null. An die Adresse von MdL Wolfgang Reinhart wurde Naber deutlich: „Schöne Grüße nach Stuttgart aus dem Landstrich der Funk- und Schlaglöcher. So geht das nicht!“

Und die Bürgermeisterin teilte, vielfach unter Szenenapplaus, fröhlich weiter aus. Von „Gesellschaftsterror durch die EU-Datenschutzverordnung“ war die Rede und von der Geschlechterdebatte (in Niederstetten werde sie die Männer-Frauen-Schilder an den Rathaustoiletten einfach entfernen lassen). Dürre, Fahrverbote, Autoskandale, Brexit, Plastik, Merz, „AKK“ und Donald Trump: durchaus kabarettreif attestierte Naber dem problematischen Amerikaner die „Zollwut“.

Auch im Main-Tauber-Kreis kochen mitunter Emotionen hoch – und Naber legte humorvoll den Finger in die Wunde: „Ob unser Landrat auch sein eigenes Problem ist, wird sich noch klären. Er fühlt sich von der Presse missverstanden, schließlich wünscht er sich weniger Bürgermeister im Kreistag, dafür mehr Frauen und jüngere Kreisräte. Na dann, freuen wir uns doch auf eine junge Frau als Landrat, äh, Landrätin.“

Viel wichtiger ist Naber aber das Schlaglochproblem im südlichen Landkreis: Eine „Rundreise“ mit dem Regierungspräsidenten skizzierte die Bürgermeisterin als hochgefährliche Rallye über die heimischen „Pisten“ mit Creglingens Uwe Hehn als „Karacho“-Pilot.

Der Weg aus den lokalen Dilemmata: Naber blieb abschließend beim vergleichsweise neutralen Optimismus, wie ihn 2018 das „Theater im Tempele“ mit der Rekordproduktion „Kohlhiesels Töchter“ verströmt hat: „Jedes Töpfchen findt sein Deckelchen, jeder Kater findt die Katz....“. Eine singende Bürgermeisterin? Auch was Neues.

Die Vorlage der Bürgermeisterin verlangte eine Reaktion der beiden weiteren Redner: Wolfgang Reinhart als hiesiger Abgeordneter nahm den Ball der Funk- und Schlaglöcher auf. „Das Regierungspräsidium scheint’s überlebt zu haben“, ulkte der CDU-Politiker und wurde dann ernst: „Wie können wir Kommunen wie Niederstetten oder Creglingen besser fördern?“ Er setze sich beim kommenden Doppelhaushalt dafür ein, dass bei den fördernden Ausgleichsgeldern für die ländlichen Städte auch ein „Flächenfaktor“ mit aufgenommen werde. „Geld darf nicht nur in die Ballungszentren fließen“, so Reinhart. Zu den Themen Trump und Brexit fand Reinhart ebenfalls klare Worte: Mit „Nationalismus und Populismus“ werde unterm Strich keiner gewinnen. Es gehe „nur gemeinsam, nur mit Europa.“

Erster Landesbeamter Ulrich Derpa als Vertreter des Landrats hatte zwar eine größere Rede vorbereitet, ließ sich aber gerne von Heike Naber ausbremsen, die das Motto „kurz und knackig statt lang und dappig“ ausgegeben hatte. Schließlich gehe es gerade beim Rossmarkt um die entspannte „Binnenkommunikation“.

Eine Art „Running Gag“ ist schon seit Jahren die jährliche Zuwendung des Landkreises für den Rossmarkt. Derpa: „Heute gibt es keinen Scheck.“ Im Zuge der digitalen Aufrüstung im Landkreis habe man den Betrag heuer überwiesen. Übrigens: Wie hoch diese Landkreis-Feier-Förderung ist, bleibt weiter ein gut gehütetes Geheimnis...

