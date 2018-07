Mit „Daily Fun“ auf der Erfolgswelle geritten

Anzeige

Oberstetten.Eine regionale Partnerschaft, die sich auszahlt: Am 48. Championat des baden-württembergischen Warmblutes in Tübingen erzielt die Stute Daily Fun von Züchter und Besitzer Bernhard Schumm, Crailsheim, unter dem Sattel von Reiterin Nicole Hofmann, Gestüt Reutalmühle, den fünften Platz unter den dreijährigen Stuten und Wallachen und läuft nun unter den Top 10 Nachwuchs-Pferden in Süddeutschland.

Pferdezüchter Bernhard Schumm hat das Jungpferd Daily Fun selbst 2015 aus einer Anpaarung seiner Sir-Oldenburg Stute mit Prämienhengst Danciano gezogen und dann zur Fohlenaufzucht auf dem Gestüt Reutalmühle eingestellt. Dort genoss sie in der Fohlen- und Seniorenherde die Weiden im beschaulichen Reutal nahe Oberstetten. Die ruhige Lage und die kleinen überschaubaren Herdengemeinschaften bieten dort ideale Voraussetzungen für die Entwicklung der Jungtiere. Das Gestüt Reutalmühle im Privatbesitz von Familie Drews öffnet nach eigenen Angaben seit einigen Jahren den Betrieb zunehmend gegenüber befreundeten Züchtern, die ihre Schützlinge in guten Händen wissen möchten und daher die Versorgung in die Hände des Fachkräfte-Teams übergeben möchten.

Das Gestüt Reutalmühle biete seinen Partnern kompetente Betreuung von Einstellpferden an, heißt es in einer Pressemitteilung des Gestüts.