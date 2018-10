Mit dem Kauf Gutes bewirken

Hohenlohekreis.Bereits zum 14. Mal wird der Hohenloher Adventskalender angeboten. Das winterliche Hoftheater in Öhringen wurde als reizvolles Motiv ausgewählt.

Hinter 24 Türchen verbergen sich Aussichten auf insgesamt 491 schöne Gewinne im Gesamtwert von rund 30 000 Euro.

Im ganzen Hohenlohekreis

Die Fördervereine der Lions Clubs Hohenlohe, Hohenlohe-Künzelsau und Hohenloher Land sowie der Leo Club Hohenloher Land werden ab Freitag, 2. November, im ganzen Landkreis insgesamt 7500 Adventskalender zum Preis von jeweils fünf Euro zum Kauf anbieten. Verkaufsstellen sind das Ö-Center und der Obi-Markt in Öhringen, die Hohenlohe-Apotheke und die Johannes-Apotheke sowie das Landratsamt in Künzelsau und alle Geschäftsstellen der Sparkasse Hohenlohekreis.

Projekte werden unterstützt

Dazu kommen Aktionen, bei denen insbesondere die Mitglieder der beteiligten Vereine Kalender verkaufen.

Mit dem Erlös werden das Albert Schweitzer Kinderdorf in Waldenburg und die Anschaffung von Notfalldosen mit je 10 000 Euro sowie die THW-Einheiten in Künzelsau und Pfedelbach mit je 5000 Euro gefördert. Die Aktion Menschen in Not erhält wieder 3000 Euro.

Die Schirmherrschaft für diese Aktion hat Landrat Dr. Matthias Neth übernommen. Jeder Kalender kann einmal gewinnen und hat auf der Rückseite die individuelle Gewinnnummer.

Verlost werden hochwertige Sachpreise, sowie Einkaufs- und Verzehrgutscheine, alle von Sponsoren aus der Region zur Verfügung gestellt. Der Hauptpreis ist eine Schiffsreise im Wert von 2500 Euro.

Jeder Käufer unterstützt eine gute Sache, kann sich 24 Tage auf Überraschungen freuen und hat noch die Chance auf einen schönen Gewinn.

