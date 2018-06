Mit Jesus im Lebensboot

Anzeige

Mit Gitarre und Cajon spielten Pfarrer Roland Silzle und die beiden Konfirmanden, während die Gemeindeglieder kräftig mitsangen.

In der Predigt formulierte der Niederstettener Pfarrer, dass alles Leben von Gott her kommt und er als guter Hirte unseren Lebensweg begleite. Die Gottesdienstbesucher hatten am Eingang jeder ein Stück Knetmasse bekommen und begannen nun während der Auslegung eben diesen 23. Psalm zu kneten. Wer wollte, konnte sein Werk nach vorne bringen und es bestaunen lassen. Nach der feierlichen Einsegnung mit Handauflegung wurde Abendmahl gefeiert. Mit Trauben und Brot, von den beiden Konfirmanden ausgeteilt, erinnerte man sich an die Gemeinschaft, die Jesus selbst gestiftet hat. Feierlich umrahmt wurde die Konfirmation vom Posaunenchor Niederstetten-Vorbachzimmern unter der Leitung von Markus Balbach und der Organistin Simone Gebhardt.

Mittwoch, 20.06.2018