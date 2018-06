Mit Leidenschaft und Wertschätzung

Anzeige

Seit sechs Jahren unterrichtet Simone Stachel an der Grundschule Röttingen, seit vier Jahren fungiert sie als stellvertretende Schulleiterin. Jetzt wird sie die neue „Chefin“.

Röttingen. Die Regierung von Unterfranken bestellt Simone Stachel zum 1. August 2018 als Leiterin der Schule, an der sie sich „von Beginn an wohlgefühlt hat, eine Atmosphäre der Wertschätzung und des Vertrauens verspürte“, heißt es in einer Pressemitteilungder Schule.

Als Lehramtsanwärterin ausgebildet in den Grundschulen Würzburg-Heidingsfeld und -Lengfeld absolvierte Simone Stachel ihre ersten Lehrerjahre als Klassenleiterin in den Grundschulen Dittelbrunn, Mainaschaff und Kirchheim, bevor sie an ihre Wunschschule in Röttingen versetzt wurde.