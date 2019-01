Mit Sägen und Scheren

Kupferzell.Das Landwirtschaftsamt des Hohenlohekreises sowie die Gemeinde Kupferzell heißen am Samstag, 16. Februar, zum Streuobstpflegetag in Kupferzell willkommen. Unter Anleitung von Fachleuten des Obst- und Gartenbauvereins Kocher-Jagst wird von 9.30 bis 16 Uhr der richtige Erziehungs- und Erhaltungsschnitt an Obstbäumen vermittelt. Treffpunkt für alle Teilnehmer ist an einer Streuobstfläche mit jungem Baumbestand am Ortsrand von Kupferzell. Die Zufahrt erfolgt über die B 19, dann der Beschilderung am Ortseingang folgen. Nach einer kurzen Einweisung in kleine Gruppen wird zusammen angepackt – auch mit eigenen Rebscheren, Astscheren und Baumsägen. Am Nachmittag geht’s um den Erhaltungsschnitt. Anmeldung beim Landwirtschaftsamt, Telefon 07940/18601. lra

