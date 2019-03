Mit „Standing Ovations“ Wertschätzung ausgedrückt

Niederstetten.Standing Ovations, das gibt es im Niederstettener Gemeinderat sehr selten. Am Mittwochabend erhob sich jedoch das gesamte Gremium, um damit einer ebenso fachlich wie menschlich bemerkenswerten Persönlichkeit seine Wertschätzung und Hochachtung auszudrücken: Nach 28 Jahren in Niederstetten wurde Kulturamtsleiter Norbert Bach im Rahmen der Gemeinderatssitzung im Kult offiziell in den Ruhestand verabschiedet.

Norbert Bach sei nicht nur ein „Kulturversteher und Kulturschaffender“, sondern auch ein absoluter „Teamplayer“ und vor allem ein „liebevoller Mensch“, sagte Bürgermeisterin Heike Naber, die dem scheidenden Kulturamtsleiter bescheinigte, dass er die „Stadt enorm vorangebracht“ habe.

In seiner Laudatio blickte Stadtrat Klaus Lahr auf Anfänge von Bachs Tätigkeit im Jahr 1991 zurück. Eher „durch Zufall und als Quereinsteiger“ sei er nach Niederstetten gekommen. Er hatte sich beim großen Stadtjubiläum so verdient gemacht, dass sich der damalige Bürgermeister Kurt Finkenberger und der Gemeinderat einig gewesen seien: „Den können wir nicht mehr gehen lassen“. Bach sei es gelungen, trotz der sparsamen Mittel, die ihm zur Verfügung standen, „das kulturelle Angebot in unserer Stadt zu einem Aushängeschild weit über die Grenzen von Niederstetten“ bekannt zu machen. Dabei habe er „dieses Amt geführt, als wäre es Ihr eigener Betrieb: mit Herzblut und weit über das Maß hinaus, das in ihrer Pflicht stand“.

Auch mit seiner Persönlichkeit habe Bach beeindruckt. „Ihre menschliche Art, Ihr Umgang mit den Künstlern und Ihr Einfühlungsvermögen haben auch sehr viel über ihr soziales Einfühlungsvermögen ausgesagt und es wurde von allen Beteiligten sehr geschätzt“, sagte Lahr. Bach habe eine „klasse Arbeit verrichtet“ und könne „stolz auf das zurückblicken, was Sie aktiv in Ihrem Beruf geschaffen haben: etwas, das bleibt und von dem unsere Stadt auch weiterhin profitieren wird.“

Er habe die Arbeit „wirklich gern gemacht“, sagte Bach, dem die Rührung deutlich anzumerken war. Sein Dank galt vor allem seiner Frau, die sich in den zurückliegenden Jahrzehnten viel habe anhören müssen.

Ein „dickes Lob“ sprach Bach Alt-Bürgermeister Kurt Finkenberger aus, der durch viele wichtige Impulse und Entscheidungen den nötigen Rahmen – nicht nur für Bachs Arbeit – geschaffen habe. Er habe bei seiner Arbeit sehr viel Unterstützung erfahren, sagte Bach und stellte fest: „Es gab haufenweise Leute an meiner Seite, ohne die es nicht ging“.

Sandra Neckermann, die das Kulturprogramm künftig zu verantworten hat und Heidi Maedel, die weiter für das Freilichttheater im Tempele zuständig ist, wünschte er ebenso wie der an seiner Stelle für die Mediothek zuständigen Brigitte Mohr „alles Gute und das nötige Händchen“. sem

