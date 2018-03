Mit viel Vertrauen ins Amt

Anzeige

Dennoch kritisierte Weinmann, dass einige der Aktiven so selten bei den Übungen sind, dass sie nicht einmal die beiden neuen Fahrzeuge kennenlernen konnten. Außerdem haben fünf aktive Feuerwehrleute das 60. Lebensjahr vollendet oder stehen kurz davor, werden also in absehbarer Zeit aus dem aktiven Dienst ausscheiden. Es sei demnach dringend geboten, neues Personal zu gewinnen.

Als Neuanschaffungen für die Wehr nannte Weinmann unter anderem einen neuen Stromerzeuger. Im Schulungsraum sei es erforderlich, die Lampen zu erneuern und damit gleichzeitig etwas zum Schallschutz zu tun. Außerdem habe sich der Vereinsausschuss überlegt, die Stühle durch neue zu ersetzen, will damit aber abwarten, ob der Saal künftig vermehrt als Veranstaltungsort genutzt werde. In diesem Fall solle sich auch die Stadt Aub an den Kosten beteiligen.

Entnahmestelle an der Gollach

Beim Neubau der Gollachbrücke wünscht sich die Feuerwehr eine Wasserentnahmestelle, bei der nicht mehr die schweren Pumpen aus den Fahrzeugen an das Ufer des Gewässers getragen werden müssen. Bürgermeister Robert Melber sagte seine Unterstützung zu.

Schriftführer Erwin Schwarz berichtete mit seinem Vortrag aus der Chronik vom Vereinsleben im abgelaufenen Jahr und vermeldete insgesamt 82 Termine. Der Kassier trug seinen Kassenbericht vor, nach dem die Auber Feuerwehr finanziell auf soliden Füßen steht. Kommandant Harald Krummrein berichtete von sieben Brandeinsätzen im vergangenen Jahr, von denen die meisten Alarmierungen durch Brandmelder waren. Daneben ist die Wehr auch zum Großbrand an der Zuckerfabrik ausgerückt, stand dort aber nur mit einem Schlauchwagen in Reserve.

Acht Mal musste die Wehr zur technischen Hilfeleistung ausrücken, drei Mal davon zu einem Verkehrsunfall. Insgesamt dreizehn Mal galt es, Aufgaben der Verkehrssicherung oder Sicherheitswachen zu übernehmen, beispielsweise bei Umzügen und Prozessionen.

Neben insgesamt acht Übungen und einer Großübung bildeten sich Wehrangehörige bei verschiedenen Lehrgängen fort. Sechzehn Mann und eine Frau konnten erfolgreich eine weitere Stufe des Leistungsabzeichens „technische Hilfeleistung“ ablegen, vier Jugendliche waren beim Wissenstest erfolgreich. Jugendwart Stefan Gruber informierte über die Jugendarbeit. Hier nannte er eine Jugendgroßübung in Burgerroth als herausragendes Ereignis.

Unter der Leitung von Bürgermeister Robert Melber und Kreisbrandmeister Christian Buchholz fand anschließend die außerordentliche Neuwahl des zweiten Kommandanten und Vereinsvorsitzenden statt.

Stefan Gruber als alleiniger Kandidat kann sich dabei auf einen großen Vertrauensvorschuss der wahlberechtigten Feuerwehrleute verlassen, wurde er doch in beide Ämter ohne Gegenstimme gewählt.

Bürgermeister Robert Melber sagte der Feuerwehr ein Nutzungskonzept des Schulungsraumes zu. Der Raum werde künftig tatsächlich häufiger für Veranstaltungen genutzt werden. Beim scheidenden stellvertretenden Kommandanten und Vereinsvorsitzenden Uwe Weinmann bedankte er sich für die gute Zusammenarbeit durch viele Jahre hindurch, die er auch mit dem neuen Mann fortsetzen wolle. age

© Fränkische Nachrichten, Montag, 26.02.2018