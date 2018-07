Mitglieder bleiben fit und beweglich

Anzeige

Mit der Zeit fanden immer mehr Frauen zur Gymnastik, und da das Altersspektrum und die damit verbundenen Bedürfnisse an die Gymnastik mit der Zeit immer größer wurden, wurde im Jahr 1993 die Gymnastikgruppe „Reifere Jugend“ ins Leben gerufen. Seitdem kümmert sich Irmgard Sorg um die körperliche und geistige Fitness der etwas älteren Teilnehmerinnen und das bereits seit beachtlichen 25 Jahren. Dieses Jubiläum wurde im Rahmen eines gemütlichen Zusammenseins an der Alten Schule in Rinderfeld gefeiert.

Anlässlich des 40-Jahr-Jubiläums der Gymnastikgruppe machten die Landfrauen eine Fahrt auf dem Gelben Wagen in Markelsheim. Nach einer geselligen und sehr informativen Fahrt durch die Weinberge wurden die Frauen am Rastplatz bereits von der stellvertretenden Vorsitzenden der Kreislandfrauen Ursula Popp erwartet. Sie nutzte den Anlass, um die zwei Frauen, die maßgelblich zur Erfolgsgeschichte der Gymnastikgruppe beigetragen haben, zu ehren. Sie überreichte Lore Fuchs und Irmgard Sorg eine Urkunde vom Landfrauenverband Württemberg-Baden für ihren jahrzehntelangen Einsatz als Übungsleiterinnen.

Landfrauen seien starke Frauen mit einer Schwäche fürs Land. Verwurzelt in der Heimat blicken Frauen, die aktiv im Verein unterwegs sind, in die Zukunft. Mit diesen Worten dankte sie den beiden für ihr Engagement und merkte an, wer ein Ehrenamt so fröhlich und dynamisch ausübe, trage nicht nur zum Wohle der Allgemeinheit bei, sondern erfahre ebenso eine persönliche Bereicherung. Abschließend überreichte Ursula Popp jeweils einen Blumengutschein vom Kreisverband.

Bevor gemeinsam das Landfrauen-Lied angestimmt wurde, bedankte sich das Ortsvorsitzendenteam Birgit Frieß und Lilo Weber ebenfalls bei Lore Fuchs und Irmgard Sorg und überreichten einen Gutschein für eine kleine Auszeit vom Alltag. Danach ließ man sich gemeinsam die vorbereitete Brotzeit schmecken und genoss die guten Gespräche und das Beisammensein.

Die Gymnastikgruppen treffen sich immer dienstags, im 14-tägigem Wechsel, im Gemeindesaal in Rinderfeld. Interessierte, auch aus den umliegenden Gemeinden, sind hierzu willkommen.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 12.07.2018