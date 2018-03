Mitreißende Musik

Anzeige

Niederstetten.Vano Bamberger und seine Musiker bieten genau das, was dem Publikum bei den Konzerten im Kult am meisten gefällt: großartige handgemachte Musik, die mitreißend dargeboten wird und emotional berührt. Sie spielen „Musik deutscher Sinti“: eine swingende Musik aus dem Geist Django Reinhardts. Was die fünf an feinfühlig arrangierter, virtuos improvisierter und erdig pulsierender Musik deutscher Sinti abliefern, reiht sich nahtlos in die große Tradition dieses Genres ein. Am morgigen Donnerstag, 20 Uhr, spielen die drei Gitarristen der Sinti-Familie Bamberger zusammen mit Siergiej Wowkotrub, den Ersten Violinisten des Symphonie-Orchesters an der „Filharmonia Czestochowska“ (Tschenstochau), der auch ein exzellenter Jazz-Geiger ist, und dem fulminanten Kontrabassisten Antonin Sturma.

Kartenreservierung: Kulturamt Niederstetten, Telefon 0 79 32 / 60 66 70; oder über Mediothek Niederstetten; Telefon 6 00 32.