Morgen Autofreier Sonntag

Main-Tauber-Kreis/Röttingen.Radfahrer und Inline-Skater können am morgigen Sonntag die freie Fahrt auf der Taubertalstraße genießen. Von 10 bis 18 Uhr findet hier zwischen Rothenburg und Bad Mergentheim der „Autofreie Sonntag“, organisiert vom Tourismusverband „Liebliches Taubertal“, statt. Mehrere Städte und Gemeinden auf der Strecke bieten Bewirtung an, so auch auf dem Röttinger Marktplatz, wo Radler und Skater eine Pause vor dem barocken Rathaus, umgeben von Fachwerkhäusern, einlegen können.

Weitere Details sind auf der Homepage des Tourismusverbandes „Liebliches Taubertal“ unter www.liebliches-taubertal.de zu finden. Hier steht außerdem das vollständige Programm zum „Autofreien Sonntag“ als Download zur Verfügung. Bild: Guttmann