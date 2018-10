Motorrad beschädigt

Niederstetten.Die Polizei sucht Zeugen einer Sachbeschädigung in Niederstetten in der Nacht zum Samstag. Kurz nach Mitternacht hörte eine Anwohnerin der Hauptstraße einen lauten Schlag vor dem Haus. Als sie hinausschaute, lag ein Motorrad auf der Seite und ein Mann ging schwankend weg. Als sie den Unbekannten ansprach, winkte dieser nur ab und ging weiter. Er ist etwa 25 bis 30 Jahre alt und war mit einer Jeans und einem Kapuzenpullover bekleidet. An der Kawasaki entstand durch das Umwerfen erheblicher Sachschaden. Die Polizei sucht Zeugen, denen der betrunkene Mann aufgefallen ist. Hinweise an die Polizei unter Telefon 07931 / 54990. pol

© Fränkische Nachrichten, Montag, 15.10.2018