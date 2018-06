Musik liegt in der Luft

Anzeige

Rothenburg.Das Toppler Theater in Rothenburg ob der Tauber geht in seine elfte Saison (27. Juni bis 29.August).

Vor der Kulisse des einstigen Dominikanerinnenklosters geht es in den Hauptstücken des Toppler Theaters in diesem Jahr musikalisch zu. „Sechs Tanzstunden in sechs Wochen“ mit Ilona Schulz und Tobias Rott feiert am 27. Juni Premiere (wir berichteten). Auf den Jakobsweg führt „Wir sind dann mal kurz weg“ vier Männer im gesetzten Alter (dargestellt von Stefan Gossler, Alexander Wipprecht, Stephan Schill und Dirk Witthuhn). Gestrandet in der Pampa, teilen sie am Lagerfeuer ihre Ängste und Hoffnungen. Premiere feiert das Stück am 1. August.

Musikalisch geht es auch bei den Gastspielen zu: In „Böses zur guten Nacht“ führt Benjamin Hille als Graf am 1. Juli in musikalisch-literarische Abgründe von Chopin bis Conchita Wurst. „Die Männer sind schon die Liebe wert“ (am 2. und 8. Juli) mit Alexandra Völkl und Budde Thiem stellt als musikalisches Kabarettstück die Gegensätze der Geschlechter in den Fokus.